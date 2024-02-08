08 февраля 2024, 17:09
Новое здание Третьяковской галереи подключили к электросети в Москве
Бирюков: новое здание Третьяковской галереи обеспечили электричеством с резервом
Новое здание Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве обеспечили электричеством с резервом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям построенных значимых объектов», — рассказал заммэра.
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Для этого специалисты построили распределительную подстанцию с четырьмя трансформаторами мощностью 1600 кВА каждый и проложили кабельные линии на 10 кВ от подстанций «Зубовская» и «Никитская» совокупной длиной в девять километров.
Галерею обеспечили и резервной линией, необходимой при сбое в основной линии электроснабжения. Она включится автоматически.
Кроме того, в Москве в 2023 году установили почти три тысячи фонарей у школ и детских садов.
ЖКХ
Третьяковская галерея
Петр Бирюков
Москва
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