Москва 28 января 2024, 09:16 Новая выделенная полоса на Борисовских Прудах позволит сократить время в пути Ликсутов: благодаря «выделенке» на Борисовских Прудах сократилось время в пути Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Выделенная полоса на улице Борисовские Пруды, которую открыли в конце 2023-го в сторону станции метро «Каширская» и станции Москворечье МЦД-2, позволила сократить время в пути. Маршруты на этом участке стали более востребованными среди пассажиров, количество поездок на общественном транспорте возросло в полтора раза, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

«Благодаря выделенной полосе время в пути на данном участке в часы пик сократилось в три раза. Кроме того, повысилась безопасность движения городского транспорта», — уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Он добавил, что с новой «выделенкой» у жителей района Москворечье-Сабурово улучшилась транспортная ситуация.

До этого на участке из-за двух действующих полос нередко образовывались пробки. Новая «выделенка» не ухудшила автомобильное движение на этом отрезке, а городской транспорт теперь едет намного быстрее.

В Москве также начались ремонтные работы в Лефортовском тоннеле. Завершить работы планируют во втором квартале этого года.