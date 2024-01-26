26 января 2024, 10:46
Лефортовский тоннель отремонтируют в Москве
Бирюков: в Москве приступили к ремонту Лефортовского тоннельного комплекса
В Москве начались ремонтные работы в Лефортовском тоннельном комплексе. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
«В этом году обновим самый протяженный тоннель столицы — Лефортовский, завершить работы планируем во втором квартале», — уточнил он.
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По словам заммэра, в Москве особое внимание уделяют содержанию мостовых сооружений, которые проходят регулярные обследования.
Ремонт с поэтапным перекрытием по одной полосе будут проводить по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Рабочие заменят старое облицовочное покрытие стен на новое типа «фронтон», обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели.
Ранее в Москве начали капитальный ремонт здания Российской академии наук. Работы планируют завершить в следующем году.
Дороги
Ремонтные работы
Петр Бирюков
Москва
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