Подмосковье 23 мая 2023, 09:47 Центры рассеянного склероза открыли в 6 округах Подмосковья

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Филиалы Центра рассеянного склероза Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского открыли в шести округах региона. Они работают на базе учреждений здравоохранения в Одинцове, Подольске, Раменском, Пушкино, Ногинске и Химках.

Рассеянный склероз зачастую диагностируют у людей в возрасте от 20 до 40 лет. Если не заниматься терапией, недуг приводит к инвалидности.

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«Заболевание может иметь разные симптомы. Это могут быть нарушения со стороны зрения, онемение, нарушение координации», — рассказал заведующий Центром рассеянного склероза МОНИКИ имени Владимирского Александр Пешкин.

На данный момент в Московской области выявили восемь тысяч человек с таким диагнозом. Болезнь сама по себе неизлечима. Пациенты должны регулярно посещать специалистов, чтобы отслеживать эффективность лечения и получать назначение препаратов для терапии. Сделать помощь людям более доступной удается благодаря филиалам Центра рассеянного склероза Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.

Такие центры дают возможность пациентам находиться под постоянным и динамическим наблюдением у одного и того же специалиста, который знает историю болезни и в зависимости от состояния больного может регулярно корректировать лечение.

Также в этих медучреждениях проводят раннюю диагностику. С ее помощью удается притормозить развитие заболевания и максимально продлить активный период жизни пациентов.

Один из первых филиалов Центра рассеянного склероза открыли в Одинцовском округе. Отделение работает полтора года. Здесь оказывают помощь не только жителям муниципалитета, но и пациентам из соседних округов.

«С нами работает команда терапевтов, урологов, неврологическая служба, которая ведет амбулаторный прием. У нас есть дневной стационар, <…> мы используем диагностические мощности Одинцовской областной больницы», — сказал заведующий Центром рассеянного склероза Одинцовской областной больницы Андрей Шаталин.

За прошлый год только в Одинцовском и Наро-Фоминском округах выявили 84 новых пациентов с рассеянным склерозом. А под постоянным контролем врачей находятся около 500 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о положительном балансе по трудоустройству врачей.

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