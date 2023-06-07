Эксклюзив 07 июня 2023, 15:07 «Ничего аномального». Синоптик Шувалов дал прогноз на выходные в Москве Синоптик Шувалов опроверг аномально холодные выходные в Москве с 10 по 12 июня РИА «Новости»

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В выходные температура воздуха в Москве опустится, но аномального похолодания не предвидится. С 10 по 12 июня установится такая же погода, как в предыдущий уикенд, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Прилагательное „аномальные“ — слишком сильное прилагательное. Будет приблизительно то же самое, что мы испытали в предыдущие выходные», — сказал он.

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До пятницы включительно дневная температура воздуха сохранится на уровне +20…+25 градусов. В субботу малозаметно пройдет холодный фронт, новый антициклон, случится снижение температуры до +17…+18 градусов, а затем медленное повышение до +20 градусов в воскресенье и +20…+22 градусов в понедельник.

«Есть небольшая вероятность осадков в субботу, но в воскресенье–понедельник — без осадков. <…> Это антициклональная погода опять придет — снова сначала первые пару дней прохладно, а потом она вернется в комфортное состояние», — объяснил синоптик.

Шувалов отметил, что ночью температура воздуха изменится в пределах +3…+8 градусов и +4…+9 градусов. Он предупредил, что это не так страшно, как кажется — похолодает сразу после восхода, около четырех-пяти часов, а потом воздух прогреется до комфортных значений.

«Может быть, придется накинуть жакет, не более того. <…> Мы прошли это в предыдущие выходные и до них. Ничего аномального нет, это нормальные колебания температуры», — заявил специалист.

Похолодание до отметок на четыре-пять градусов ниже нормы спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сказал, что такая погода больше характерна для конца апреля — начала мая.