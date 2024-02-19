Москва 19 февраля 2024, 19:08 Незаконную надстройку исторического здания снесут в центре Москвы Незаконную надстройку исторического здания снесут на Большой Никитской в Москве Freepik

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На Большой Никитской улице на доме № 31, 1900 года постройки, планируют снести незаконно возведенное сооружение. Четырехэтажное жилое здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и входит в комплекс доходных домов Давида Элькинда, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Правообладатели помещений в объекте культурного наследия федерального значения провели реконструкцию, в результате которой возвели надстройку площадью 630 квадратных метров, увеличили высоту потолков, смонтировали дополнительные оконные проемы», — уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

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Он добавил, что в суде признали работы незаконными и обязали демонтировать самострой, зданию — вернуть исторический облик.

Гаман пояснил, что строить и реконструировать объекты в Москве можно только при согласовании с властями проекта, получив разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. При этом видоизменять его допустимо, если работы нацелены на сохранение здания. Это тоже требует одобрения департамента культурного наследия Москвы.

Ранее в Москве отреставрировали главный фасад здания бывшей аптеки Феррейна. Ему вернули исторический светло-песчаный цвет.