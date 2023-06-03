Москва 03 июня 2023, 13:28 Необычный пешеходный аттракцион «Лента Мебиуса» открыли на ВДНХ Пешеходный аттракцион «Лента Мебиуса» открыли на ВДНХ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителям и гостям столицы представили на ВДНХ уникальную пешеходную тропу в сверкающем железном коробе, окруженную растениями сада пяти чувств. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице в ландшафтном парке «Природа культивируемая» на ВДНХ заработал аттракцион «Лента Мебиуса». Он представляет собой непрерывный пешеходный маршрут, который проложен по несущей конструкции и соединен с садом пяти чувств.

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Аттракцион решили назвать в честь немецкого астронома, математика и механика Августа Фердинанда Мебиуса, поскольку он похож на его знаменитую ленту, которая стала одним из самых узнаваемых образов математики.

Глядя на многоуровневую конструкцию снаружи и изнутри, создается впечатление, что пешеходная тропа внутри короба перекручивается.

«„Лента Мебиуса“ — уникальный арт-объект, ландшафтный аттракцион на территории выставки, аналогов которому не существует как в стране, так и в мире. Новое прогулочное пространство станет важной точкой притяжения, местом, где обязательно нужно побывать при посещении ВДНХ», — отметил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров.

Аттракцион начали строить четыре года назад. По словам замглавы департамента капитального ремонта Москвы Алексея Васютина, чтобы реализовать уникальный проект пришлось прибегнуть к нестандартным решениям и современным технологиям.

Протяженность тропы составила 340 метров, высота — 9,5 метра, а прогулочная дорожка «Ленты Мебиуса» поднята на 8,4 метра. Для безопасности вдоль дорожки установили ограждения из многослойного закаленного триплекса, высота которых 1,2 метра.

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