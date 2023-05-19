Москва 19 мая 2023, 17:37 Нейробиолог расскажет московским школьникам о работе мозга перед сдачей ЕГЭ Ракова: в парке «Зарядье» нейробиолог объяснит школьникам, как побороть стресс перед ЕГЭ Фото: freepik.com

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В преддверии Единого госэкзамена профессор МГУ прочитает будущим выпускникам школ лекцию о работе мозга в напряженных ситуациях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Цикл лекций для моральной поддержки школьников перед ЕГЭ в столице продолжается. Следующую встречу «Мозг всемогущий! Инструкция по применению» проведет нейробиолог, профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин. Она состоится 21 мая, в 14:00, в амфитеатре парка «Зарядье».

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«Первую лекцию посетили несколько сотен одиннадцатиклассников, а онлайн ее смотрели больше 60 тысяч зрителей. После лекции и сессии вопросов дети рассказали, что не только получили психологические советы, но и просто отдохнули, что немаловажно при интенсивной подготовке», — рассказала Ракова.

На второй лекции школьники узнают о стрессе перед экзаменами с научной стороны и получат рекомендации, как справиться с этим состоянием.

Программа поддержки нацелена на помощь детям в преодолении волнения перед ЕГЭ, а также на получение полезной информации для дальнейшей жизни. Лекция будет доступна всем желающим. Зарегистрироваться на нее, посмотреть онлайн-трансляцию и записи прошлых мероприятий можно на сайте «Школа. Москва».

Ранее школьники и студенты рассказали, под какую музыку лучше готовиться к экзаменам.