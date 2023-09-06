06 сентября 2023, 09:29
Надежда Бабкина пообщалась с москвичами в общественном штабе Собянина
Надежда Бабкина посетила общественный штаб кандидата в мэры Москвы Собянина
Народная артистка РФ, директор государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина посетила штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина на Покровке. Она обсудила с жителями вопросы культуры и перспективы для молодежи, сообщило агентство «Москва».
«У руководителей нашего города прекрасная команда, роскошная, во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Столько программ сделано, будет делаться, есть перспективы. Ведь без народа, без пожеланий, подсказок никакой руководитель никогда не справится, по себе знаю», — отметила она.
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По словам Бабкиной, за последние десятилетие столица претерпела колоссальные изменения. Артистка выделила программу капремонта и назвала реновацию настоящим прорывом. Кроме того, она напомнила об обновлении поликлиник.
«Это не просто новые стены, это новейшее оборудование, доступность для маломобильных граждан и так далее», — сказала она.
Бабкина также поговорила с москвичами о развитии культуры и возможностях, которые открывает перед молодежью современная Москва.
«Культура включает в себя и образовательный процесс и воспитательный, семейный», — подчеркнула артистка.
Она уточнила, что в столице запустили множество бесплатных, образовательных программ, в том числе проект «Малый бизнес Москвы».
Ранее Бабкина купила новому возлюбленному квартиру за 47 миллионов рублей. Ее избранником стал молодой экс-фигурист Сергей Рябов.
Надежда Бабкина
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