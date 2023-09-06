Москва 06 сентября 2023, 09:29 Надежда Бабкина пообщалась с москвичами в общественном штабе Собянина Надежда Бабкина посетила общественный штаб кандидата в мэры Москвы Собянина РИА «Новости»

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Народная артистка РФ, директор государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина посетила штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина на Покровке. Она обсудила с жителями вопросы культуры и перспективы для молодежи, сообщило агентство «Москва».

«У руководителей нашего города прекрасная команда, роскошная, во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Столько программ сделано, будет делаться, есть перспективы. Ведь без народа, без пожеланий, подсказок никакой руководитель никогда не справится, по себе знаю», — отметила она.

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По словам Бабкиной, за последние десятилетие столица претерпела колоссальные изменения. Артистка выделила программу капремонта и назвала реновацию настоящим прорывом. Кроме того, она напомнила об обновлении поликлиник.

«Это не просто новые стены, это новейшее оборудование, доступность для маломобильных граждан и так далее», — сказала она.

Бабкина также поговорила с москвичами о развитии культуры и возможностях, которые открывает перед молодежью современная Москва.

«Культура включает в себя и образовательный процесс и воспитательный, семейный», — подчеркнула артистка.

Она уточнила, что в столице запустили множество бесплатных, образовательных программ, в том числе проект «Малый бизнес Москвы».

Ранее Бабкина купила новому возлюбленному квартиру за 47 миллионов рублей. Ее избранником стал молодой экс-фигурист Сергей Рябов.