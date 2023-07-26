26 июля 2023, 02:28
Бабкина купила новому возлюбленному квартиру за 47 миллионов рублей — СМИ
КП: Бабкина купила квартиру в Москве своему новому другу за 47 миллионов рублей
Певица Надежда Бабкина снова влюбилась. Ее избранником стал молодой бывший фигурист Сергей Рябов. Сотрудники театра «Русская песня» рассказали «Комсомольской правде», что певица купила своему новому возлюбленному квартиру в Москве, после чего ее сын перестал с ней разговаривать.
Артисты театра сообщили, что двухкомнатная квартира в районе проспекта Мира обошлась Бабкиной в 47 миллионов рублей, еще 10 певица потратила на ее ремонт.
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«Говорят, Надежда Георгиевна купила Рябову квартиру в Москве в районе проспекта Мира. Обошлась ей эта покупка в 47 миллионов рублей. <…> Как только про эти траты узнал сын Бабкиной Данила, перестал с мамой разговаривать», — поделились с изданием артисты.
В театре строят кабинет персонально для Сергея Рябова, под эти цели у артистов забрали две гримерки. Сотрудники сообщили, что Рябов, который работает помощником певицы, получает в месяц около полумиллиона рублей.
Артисты отметили, что рядом с ним Надежда Бабкина расцвела и помолодела, стала модно одеваться. За этим следит ее возлюбленный Сергей, с которым она неразлучна и на работе, и на отдыхе.
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