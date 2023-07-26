Знаменитости 26 июля 2023, 02:28 Бабкина купила новому возлюбленному квартиру за 47 миллионов рублей — СМИ КП: Бабкина купила квартиру в Москве своему новому другу за 47 миллионов рублей Кинопоиск

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Певица Надежда Бабкина снова влюбилась. Ее избранником стал молодой бывший фигурист Сергей Рябов. Сотрудники театра «Русская песня» рассказали «Комсомольской правде», что певица купила своему новому возлюбленному квартиру в Москве, после чего ее сын перестал с ней разговаривать.

Артисты театра сообщили, что двухкомнатная квартира в районе проспекта Мира обошлась Бабкиной в 47 миллионов рублей, еще 10 певица потратила на ее ремонт.

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«Говорят, Надежда Георгиевна купила Рябову квартиру в Москве в районе проспекта Мира. Обошлась ей эта покупка в 47 миллионов рублей. <…> Как только про эти траты узнал сын Бабкиной Данила, перестал с мамой разговаривать», — поделились с изданием артисты.

В театре строят кабинет персонально для Сергея Рябова, под эти цели у артистов забрали две гримерки. Сотрудники сообщили, что Рябов, который работает помощником певицы, получает в месяц около полумиллиона рублей.

Артисты отметили, что рядом с ним Надежда Бабкина расцвела и помолодела, стала модно одеваться. За этим следит ее возлюбленный Сергей, с которым она неразлучна и на работе, и на отдыхе.