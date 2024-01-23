Москва 23 января 2024, 19:30 «Катюша станет блогером». Панда из Московского зоопарка изучила свои детские фото на ноутбуке Панде Катюше показали ее детские фото на ноутбуке в Московском зоопарке Telegram-канал директора Московского зоопарка Светланы Акуловой

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Специалисты Московского зоопарка пристально следят за взрослением детеныша панды Диндин и всячески способствуют этому. Например, животное уже познакомили с ноутбуком, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Показываем Катюше ее детские фотографии», — написала она.

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На опубликованных Акуловой снимках видно, как панденыш сидит на коленях у зоолога, нежно прижавшись к девушке и внимательно смотрит в экран гаджета. Такие кадры восхитили подписчиков Telegram-канала и даже вызвали зависть.

«Я тоже хочу подержать такую мишку», «Как же хочется у вас поработать, вместе с Катюшей», «Кажется, этот зоолог — самый счастливый работник сегодня», — написали пользователи.

Другие комментаторы предположили, что панде пора вести собственный Telegram-канал.

«Получается, Катюша станет блогером», — отметили пользователи.

За последнее десятилетие в Московском зоопарке на свет появилось больше 11 тысяч детенышей животных. Команда специалистов зоосада занимается сохранением видов в неволе.