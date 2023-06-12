Москва 12 июня 2023, 15:50 Музыка Сергея Рахманинова зазвучит на станциях БКЛ в Москве Музыка Рахманинова будет играть в московском метро в честь 150-летия композитора РИА «Новости»

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Пассажиры столичной подземки смогут насладиться произведениями Сергея Рахманинова в честь 150-летия со дня рождения пианиста. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На протяжении двух недель с 21:00 до 23:00 на платформах станций Большой кольцевой линии московского метрополитена будут включать музыку композитора Сергея Рахманинова. Акцию организовали к 150-летию со дня рождения музыканта.

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Жители и гости столицы услышат фрагменты концерта для фортепиано с оркестром №2 до-минор, концерта для фортепиано с оркестром №3 ре-минор, ор. 30, оркестровой сюиты «Симфонические танцы», ор. 45

Множество праздничных мероприятий после запуска БКЛ стали проводить на этой линии. Не так давно состоялся парад поездов к 88-летию метрополитена. В скором времени оборудуют новые площадки проекта «Музыка в метро».

Ранее горожанам сообщили, что международный фестиваль искусств Чайковского состоится на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника имени русского композитора в Клину с 23 июня по 2 июля.