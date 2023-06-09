Подмосковье 09 июня 2023, 12:28 Международный фестиваль искусств Петра Чайковского пройдет в Клину летом Unsplash

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Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского состоится на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника имени русского композитора в Клину с 23 июня по 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

По словам главы ведомства Василия Кузнецова, фестиваль постепенно движется к своему 10-летнему юбилею, в этом году событие пройдет в девятый раз. Ежегодно программа и состав участников меняется, организаторы прикладывают все усилия для того, чтобы удивлять зрителей.

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«Если на первом фестивале было только шесть концертов и около двух тысяч зрителей, то в прошлом году его посетило 20 тысяч. Цифры фантастические и никто не может сомневаться, что востребованность культуры, классической музыки сейчас высока», — отметил министр.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России. Директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества ведомства Оксана Косарева отметила значение фестиваля для культурного развития страны.

«Фестиваль Чайковского — серьезная институция, которая помогает развивать Клин и все Подмосковье. Тут симбиоз всего, что должна давать территория туристам и жителям для культурного обогащения. Каждый фестиваль — это событие, с четкой структурой и проработанной концепцией, яркий творческий продукт. Это серьезное мероприятие на культурной карте нашей страны», — подчеркнула она.

Впервые в этом году участие в мероприятии примет коллектив Большого театра. По словам генерального директора культурного учреждения Владимира Урина, 25 июня артисты балетной труппы представят спектакль «Кармен-сюита».

«Большой театр первый раз участвует в фестивале в Клину. Здесь будет замечательная компания людей и коллективов, с которыми нам почетно работать. И это святое место, связанное с Чайковским. Отмечу, что это не единственный наш опен-эйр в Подмосковье этим летом, впереди еще „Лето. Музыка. Музей“ в Истре с участием нашей труппы», — поделился директор Большого театра.

Основные концерты пройдут на Большой поляне музея-заповедника, где организаторы специально к фестивалю устанавливают временную сцену по уникальным эскизам. Художественный руководитель мероприятия и народный артист СССР Юрий Башмет отметил, что каждое выступление артистов будет импровизированным.

«Я горжусь программой фестиваля. Она будет посвящена любви, любви к Чайковскому. Я еще в школе заболел им. И в этом году на фестивале он будет звучать по-новому. Слушайте классическую музыку, и в вашей жизни всегда будет любовь», — рассказал Башмет.

В день закрытия фестиваля 2 июля для зрителей выступит труппа театра «Геликон-Опера». Коллектив представит произведение Моцарта «Свадьба Фигаро».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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