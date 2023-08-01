Москва 01 августа 2023, 09:46 Москвичи воспользовались сервисом онлайн-записи к ветеринару более 700 тысяч раз Более 700 тысяч раз москвичи воспользовались сервисом онлайн-записи к ветеринару Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Москвичи все чаще записывают своих питомцев к ветеринару онлайн. С момента начала работы сервиса они воспользовались услугой более 700 тысяч раз. Около 110 тысяч из них пришлись на текущий год, сообщил столичный департамент информационных технологий.

«Востребованность онлайн-записи к ветеринару с момента появления услуги выросла вдвое. Если в первый год работы ею воспользовались около 96 тысяч раз, то в 2022 году — почти 215 тысяч раз», — говорится в сообщении.

Реклама

С помощью сервиса горожане могут подобрать ближайшее медучреждение для своих питомцев, а если информация о животном есть в личном кабинете владельца на mos.ru, запись займет всего пару минут. Кроме этого, можно воспользоваться и мобильным приложением «Госуслуги Москвы». Его популярность в 2022 году выросла на 15 тысяч. В 2023-м количество записей превысило 40 тысяч.

В ветеринарную клинику можно записать не только собак и кошек, но и попугаев, енотов, игуан, морских свинок, кроликов, хомяков, хорьков, декоративных крыс, пауков и даже аквариумных рыбок.

Ранее в Москве выбрали лучшего ветеринарного врача.