Москва 27 июля 2023, 18:23 Лучшего ветеринарного врача выбрали в Москве Итоги конкурса «Московские мастера — 2023» среди ветеринарных врачей подвели в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Жюри определило победителя конкурса «Московские мастера — 2023» среди ветеринарных врачей. Последние испытания и церемония награждения состоялись в академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина, сообщил глава комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

«Ветеринарные врачи принимают участие в конкурсе „Московские мастера“ уже 23-й раз, и каждый год это становится настоящим событием для всех специалистов государственной службы города и студентов профильных вузов», — сказал он.

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Он уточнил, что в этом году в соревнованиях впервые участвовали медики из коммерческих клиник. Помимо состязаний, конкурсанты поделились опытом и познакомились с начинающими специалистами. В результате отборочного тура на финишную прямую вышли 10 ветеринаров-лечебников и восемь экспертов.

Среди них определили трех финалистов — ветеринарный врач Московской станции по борьбе с болезнями животных Александр Степанов и ветсанэксперты Станции по борьбе с болезнями животных ЮАО и Станции по борьбе с болезнями животных ВАО и ЮВАО Дарья Шевченко и Сергей Паулкин.

Они показали свои знания в ветеринарном деле, отвечая на вопросы. В итоге победителем конкурса стала Дарья Шевченко. Также награды получили самый молодой участник — специалист испытательного центра Городской ветеринарной лаборатории Марьям Таймасханова, и лучший молодой специалист столичной госветслужбы — ветеринарный врач Екатерина Ильина. Кроме того, номинация «За преданность выбранной профессии» досталась ветсанэксперту Марии Пономаревой.

Ранее прием заявок на участие в конкурсе видеороликов объявили в Москве. Итоговые работы победителей представят на фестивале детского и подросткового кино в 2024 году.