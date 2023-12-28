28 декабря 2023, 10:20
Москвичей пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»
Дискотеки на льду пройдут на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве
Дискотеки пройдут на 10 бесплатных катках, которые расположены на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Посетители смогут покататься на коньках под диджей-сеты в сопровождении подсветки, меняющейся в такт музыке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января с 20:00 до 22:00. Площадки фестиваля находятся на улицах Сухонская, Авиационная, Теплый Стан и Вешняковская.
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Катки, расположенные на улицах Грекова, Ключевой, Хачатуряна, в проезде Серебрякова, Олимпийской Деревне, а также в сквере у станции метро «Некрасовка», можно будет посетить в эти же дни с 20:30 до 22:00.
Желающим прийти на площадки нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Там же можно ознакомиться с расписанием.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводят в столице каждый год. В этот раз он проходит на 36 площадках в разных районах. Его главная тема — Москва и ее жители.
Ранее аудиогиды по пяти московским каткам озвучила нейросеть. Жители и гости мегаполиса узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и парке Горького.
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