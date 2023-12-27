Москва 27 декабря 2023, 13:14 Аудиогиды по пяти московским каткам озвучила нейросеть Сергунина: ИИ озвучил аудиогиды по пяти каткам в парках Москвы Komsomolskaya Pravda/globallookpress

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С помощью искусственного интеллекта в Москве записали аудиогиды по пяти каткам. Жители и гости мегаполиса узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и парке Горького, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст», — уточнила она.

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Новогодние аудиогиды разместили на сайте «Узнай Москву». Все экскурсии собрали на одной странице.

До этого ИИ уже задействовали при создании публикаций для портала. Например, пользователи могли прослушать велосипедный прогулочный маршрут, объединивший парк искусств «Музеон», парк Горького, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк Победы, в озвучке робота-ассистента.

Цифровые проекты Москвы также подготовили подарки для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество». Атмосферные встречи запланировали с 15 декабря по 8 января.