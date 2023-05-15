15 мая 2023, 12:25
Москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе
Синоптик Синенков: в Москве 15 мая будет без осадков и до плюс 21 градуса
В российской столице установится летняя погода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя центра «Фобос» Александра Синенкова.
Наступившая неделя порадует жителей и гостей столицы теплом. Температура воздуха будет соответствовать летнему сезону.
Реклама
«К среде будет уже +23…+24 градуса, в четверг так же и только в пятницу-субботу придет атмосферный фронт, и температура будет +18…+19 градусов», — отметил Александр Синенков.
В понедельник, 15 мая, синоптики прогнозируют в Москве переменную облачность, но дождей не ожидается. Столбики термометров покажут днем +19…+21 градус.
На территории Московской области в дневное время суток воздух прогреется до +17…+22 градусов. Теплую погоду будет сопровождать северо-восточный ветер. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
«Это выше средних многолетних значений», — добавил синоптик.
Ранее москвичам рассказали, как выжить в Москве при высоких температурах. Лето будет жарким, но без пугающих рекордов.
Москва 2023
Погода в Москве
Реклама
Реклама