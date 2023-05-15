Москва 15 мая 2023, 12:25 Москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе Синоптик Синенков: в Москве 15 мая будет без осадков и до плюс 21 градуса РИА «Новости»

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В российской столице установится летняя погода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя центра «Фобос» Александра Синенкова.

Наступившая неделя порадует жителей и гостей столицы теплом. Температура воздуха будет соответствовать летнему сезону.

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«К среде будет уже +23…+24 градуса, в четверг так же и только в пятницу-субботу придет атмосферный фронт, и температура будет +18…+19 градусов», — отметил Александр Синенков.

В понедельник, 15 мая, синоптики прогнозируют в Москве переменную облачность, но дождей не ожидается. Столбики термометров покажут днем +19…+21 градус.

На территории Московской области в дневное время суток воздух прогреется до +17…+22 градусов. Теплую погоду будет сопровождать северо-восточный ветер. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

«Это выше средних многолетних значений», — добавил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, как выжить в Москве при высоких температурах. Лето будет жарким, но без пугающих рекордов.