Эксклюзив 24 ноября 2023, 20:10 Угги в сторону. Какую обувь и почему вредно носить во время магнитной бури Хирург Умнов посоветовал не носить угги в дни магнитных бурь Unsplash

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Магнитные бури способны оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека, особенно при наличии ряда хронических заболеваний. В дни сильного возмущения магнитного поля Земли важно не перенапрягать себя и обращать внимание даже на выбор обуви. От угги, например, лучше отказаться, посоветовал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями хуже чувствуют себя из-за магнитных бурь, поэтому следует обратить внимание на тот факт, что совокупность факторов — магнитные бури, низкое давление, высокая влажность и сильный ветер — усиливает хронические боли», — пояснил специалист.

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Людям с хронической болью Умнов рекомендовал планировать свою активность. По словам врача, предпочтительнее будет остаться дома, спокойно провести время с книгой, выпить травяного чая. А вот от сотни запланированных дел лучше отказаться.

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Нельзя также напрягать ноги — колени, стопы и суставы, подчеркнул хирург. Отдельное внимание эксперт обратил на угги, которые некоторые считают «городскими тапочками для улицы», но в действительности эта обувь вредит ногам. Дело в то, что они сильно напрягают стопу и опускают пятку, что вызывает микротравмы.

С каждым шагом стопа напрягается, это может вызвать сильную боль, особенно у пожилых людей. Поэтому в дни магнитных бурь нельзя носить угги больше одного-двух часов подряд ни в коем случае. Александр Умнов хирург

Помимо этого, специалист посоветовал обращать внимание на свое внутреннее состояние: стараться не раздражаться по пустякам и поднимать себе настроение, чтобы не впасть в депрессию.

Психическая возбудимость в эти дни крайне нежелательная и даже опасна, нельзя смотреть фильмы ужасов, ссориться, испытывать лишний стресс. Александр Умнов

При наличии патологий у человека может развиться гипертонический криз, мозговой инсульт, предупредил врач. Также есть риск бессонницы, повышенной психической возбудимости, кровотечения из носа, головных болей.

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«Это происходит из-за спазма мелких сосудов, что приводит к уменьшению кровотока в тканях, и от этого следует боль. В самых крайних случаях происходит нарушение сердечного ритма», — отметил хирург.

В эти дни важен контроль артериального давления и пульса. Люди, занимающиеся физкультурой, и спортсмены легче переносят такой период, тем не менее участвовать в соревнованиях нежелательно. Александр Умнов

Еще один совет врач дал людям с сердечно-сосудистыми и нервно-психическими заболеваниями. Им в дни магнитных бурь лучше отказаться от чрезмерного электромагнитного дополнительного воздействия со стороны бытовых приборов. Иными словами, по возможности стоит провести меньше времени за компьютером, не сидеть часами в телефоне или у телевизора.

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Начавшаяся 22 ноября очередная магнитная буря уровня G1 (слабый), по прогнозам ученых, продлится до 26 ноября, сообщало ранее РИА «Новости».

Такие данные представили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН.

По прогнозу, 22, 24 и 25 ноября на Земле ожидалась слабая магнитная буря (уровень G1), 23 и 26 ноября она должна ослабнуть, но магнитосфера все равно останется возбужденной, указали ученые.