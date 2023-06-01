Москва 01 июня 2023, 04:23 Москвичей предупредили о резком похолодании Гидрометцентр: температура в Москве в выходные опустится до +12 градусов РИА «Новости»

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Синоптики обещали резкое похолодание в Москве. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале Гидрометцентра.

На сайте сказано, что в выходные температура воздуха, вероятно, снизится до +12 градусов. Небо будет облачным, ожидаются дожди и ветер до 10 метров в секунду. При этом в ночное время суток минимальные показатели температуры могут опуститься до +4 градусов.

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В воскресенье, 4 июня, синоптики спрогнозировали небольшие, кратковременные осадки и переменную облачность. Погода останется ветреной.

У жителей северной столицы тоже разыгралась непогода. В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. В городе может подняться сильный ветер. Местная администрация призвала горожан быть осторожнее на дорогах.