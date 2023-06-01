01 июня 2023, 04:23
Москвичей предупредили о резком похолодании
Гидрометцентр: температура в Москве в выходные опустится до +12 градусов
Синоптики обещали резкое похолодание в Москве. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале Гидрометцентра.
На сайте сказано, что в выходные температура воздуха, вероятно, снизится до +12 градусов. Небо будет облачным, ожидаются дожди и ветер до 10 метров в секунду. При этом в ночное время суток минимальные показатели температуры могут опуститься до +4 градусов.
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В воскресенье, 4 июня, синоптики спрогнозировали небольшие, кратковременные осадки и переменную облачность. Погода останется ветреной.
У жителей северной столицы тоже разыгралась непогода. В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. В городе может подняться сильный ветер. Местная администрация призвала горожан быть осторожнее на дорогах.
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