Экология 01 июня 2023, 02:24 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге РИА «Новости»

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора северной столицы.

Подобный показатель говорит о потенциально опасной погоде. В Петербурге его объявили в связи с возможным сильным ветром. Власти города призвали водителей и пешеходов соблюдать максимальную осторожность.

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«По информации Росгидрометцентра, с 09:00 часов до 21:00 часа 1 июня на территории Санкт Петербурга объявлен „желтый“ уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Сильный ветер может стать серьезной причиной для смертельных катастроф. Например, вечером 30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале прямо в разгар футбольного матча.

В тот день в регионе объявили штурмовое предупреждение, поднялся сильный ветер. Вероятно, конструкция не выдержала погодных условий и рухнула вниз.

Власти города заявили о 36 пострадавших при обрушении трибуны, 24 из них — дети, трое из которых попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла.