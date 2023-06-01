Москва 01 июня 2023, 09:29 Москвичей предупредили о потеплении в первый день лета Синоптик Леус: 1 июня в Москве ожидается переменная облачность и до +23 градусов РИА «Новости»

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Лето в столице начнется с комфортной погоды, но уже в ближайшие дни заметно похолодает. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Москва ощутит влияние теплого сектора циклона, с центром над Кольским полуостровом, из-за чего температура воздуха вернется в пределы климатической нормы, уточнил метеоролог.

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В столице в четверг, 1 июня, прогнозируется переменная облачность, но без осадков. В дневное время суток столбики термометров покажут отметки +21…+23 градуса. Ночью похолодает до +8…+10 градусов. В Московской области в дневные часы воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

По словам Леуса, в пятницу будет тепло, но во второй половине дня пойдут кратковременные грозовые дожди, а в субботу температура существенно снизится.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что холодные июньские ночи ожидают москвичей на этих выходных.