Экология 19 февраля 2023, 12:09 Жителям Центральной России пообещали неделю морозов Центр «Фобос»: в Центральную Россию морозы принесет антициклон с северо-востока РИА «Новости»

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На предстоящей неделе в Центральную Россию вернется зима. Жители сразу нескольких регионов ощутят похолодание до −20 градусов ночью и −7…−12 градусов днем. Морозы принесет северо-восточный антициклон. Об этом сообщили на сайте центра «Фобос».

«На свой пик похолодание выйдет в середине недели, когда на Русскую равнину заглянет гребень антициклона с северо-востока», — уточнили синоптики.

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Ночью температура опустится до −13…−18 градусов, в северных и восточных районах будет еще холоднее, до −20 градусов. Дневные температуры снизятся до −7…−12 градусов.

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В праздничные выходные специалисты пообещали возвращение циклона, который принесет небольшой снег. На 23 февраля морозы сохранятся: −12…−17 градусов ночью, до −5…−10 днем. Но уже на следующий день они начнут ослабевать.

Ранее жителям Центральной России рассказали, когда ждать прихода весны. Март подтвердит статус неустойчивого месяца с традиционными возвратами зимних температур.