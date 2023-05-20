Москва 20 мая 2023, 19:12 Москвичей предупредили о надвигающихся грозах и сильном ветре в ближайшие три дня Гидрометцентр России: грозы придут в Москву на три дня Фото: freepik.com

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Москва окажется в плену непогоды: три дня в городе будут лить дожди с грозами, а также бушевать ветер. Об этом сообщили на сайте российского Гидрометцентра.

В московском регионе с 21 по 23 мая ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, грозы и ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.

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В воскресенье в дневное время суток в столице воздух прогреется до +17…+19 градусов, в понедельник и вторник — +20…+22 градуса. Небольшой, местами умеренный дождь прогнозируется 22 мая, в отдельных столичных районах прогремят грозы. Непогоду будет сопровождать ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

Осадки обещают москвичам и 23 мая. Небольшие или умеренные дожди с грозами и усилением ветра до 17 метров в секунду ожидаются во вторник в столице.

Ранее жителям центральной части России рассказали, когда вернется июльская погода. Есть большая вероятность, что температура во второй половине недели будет повышаться, заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.