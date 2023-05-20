Общество 20 мая 2023, 09:28 До 30 градусов жары. Жителям Центральной России сказали, когда вернется июльская погода Метеоролог Вильфанд: июльская жара вернется в Центральную Россию в конце следующей недели Unsplash

Читать 360tv в

Уже в конце следующей недели в Центральную Россию вернется июльская жара. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться», — заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации.

Реклама

Столбики термометров начнут расти с 25 по 28 мая. Ночью температура воздуха будет повышаться до +10…+15 градусов. Днем потеплеет в два раза — россиян ждет почти 30-градусная жара.

Москвичам же пока приходится «мерзнуть». Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что на погоду в столице повлияет «активная циклоническая циркуляция».

Выходные, 20 и 21 мая, в городе окажутся дождливыми, в области возможны грозы. В субботу температура воздуха достигнет +15…+17 градусов, а в воскресенье +17…+19 градусов.