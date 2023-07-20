Москва 20 июля 2023, 08:59 Москвичам сообщили о потеплении и небольшом дожде в четверг Гидрометцентр предупредил москвичей о небольшом дожде и потеплении в четверг Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичей в этот четверг ждет облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Кратковременные осадки могут пройти по столице днем. Воздух при этом прогреется до 20-22 градусов. Ветер будет дуть с запада и юго-запада. Синоптики ожидают, что его скорость не будет превышать 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

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К ночи, как отметили метеорологи, похолодает до 11-13 градусов, облачность ожидается переменная, преимущественно без осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Краснодарского и Приморского краев, Омской, Архангельской, Самарской областей и других регионов о приближающихся сильных ливнях.