20 июля 2023, 02:57
Сильные дожди накроют ряд регионов России в ближайшие дни
Вильфанд: сильные дожди ожидаются в Краснодарском и Приморском краях
Сильные дожди в ближайшие дни пройдут в ряде регионов России. Осадки ожидаются в Краснодарском и Приморском краях, Омской, Архангельской, Самарской областях и других регионах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Во многих регионах в ближайшие несколько дней будут заметные дожди. В Коми ожидается ливневый дождь, гроза, в Архангельской области — сильный дождь, гроза, в Краснодарском крае — сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 23 метров в секунду», — предупредил метеоролог.
Реклама
Дожди, гроза, град и ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Омской области. В Амурской — сильные и очень сильные ливни, ветер до 20 метров в секунду. Продолжатся дожди в Приморском крае, где непогода сохраняется уже несколько дней.
Ливневые дожди, грозы придут в Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области и Хакасию.
В Свердловской области на четверг, 20 июля, объявлено штормовое предупреждение. В регионе продолжат идти дожди, возможны грозы, уточнил RT.
Накануне Москву затопили сильнейшие ливни за последние 50 лет. За 19 часов на столицу обрушилось более 68 миллиметров осадков.
Гидрометцентр РФ
Прогноз погоды
Погода
Роман Вильфанд
Реклама
Реклама