Экология 20 июля 2023, 02:57 Сильные дожди накроют ряд регионов России в ближайшие дни Вильфанд: сильные дожди ожидаются в Краснодарском и Приморском краях РИА «Новости»

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Сильные дожди в ближайшие дни пройдут в ряде регионов России. Осадки ожидаются в Краснодарском и Приморском краях, Омской, Архангельской, Самарской областях и других регионах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Во многих регионах в ближайшие несколько дней будут заметные дожди. В Коми ожидается ливневый дождь, гроза, в Архангельской области — сильный дождь, гроза, в Краснодарском крае — сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 23 метров в секунду», — предупредил метеоролог.

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Дожди, гроза, град и ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Омской области. В Амурской — сильные и очень сильные ливни, ветер до 20 метров в секунду. Продолжатся дожди в Приморском крае, где непогода сохраняется уже несколько дней.

Ливневые дожди, грозы придут в Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области и Хакасию.

В Свердловской области на четверг, 20 июля, объявлено штормовое предупреждение. В регионе продолжат идти дожди, возможны грозы, уточнил RT.

Накануне Москву затопили сильнейшие ливни за последние 50 лет. За 19 часов на столицу обрушилось более 68 миллиметров осадков.