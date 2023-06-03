Москва 03 июня 2023, 20:00 Москвичам рассказали о программе экофестиваля «Горизонт» в «Москвариуме» Москвичей пригласили на экофестиваль «Горизонт» в «Москвариуме» с 8 по 11 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице на следующей неделе стартует ежегодный экологический фестиваль «Горизонт». Гостей ждут мастер-класс и благотворительный марафон. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу «Москвариума».

Организаторы фестиваля «Горизонт», который пройдет с 8 по 11 июня в «Москвариуме», подготовили для посетителей увлекательные события с лекциями и кинопоказами. Мероприятие нацелено на просвещение горожан на тему экологии, а также, чтобы научить людей бережному, ответственному отношению к себе и миру.

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«Наша миссия — вдохновить каждого открывать новые горизонты, менять себя и мир вокруг к лучшему», — отметили представители «Москвариума».

На главной площадке фестиваля — на втором этаже «Москвариума» и уличной зоне — пройдут уроки по йоге в сопровождении звуков ханга и танцевальный мастер-класс. Кроме того, гости смогут передать одежду на благотворительность и обменяться вещами в своп-зоне проекта «Добрый ящик».

Участники фестиваля смогут послушать сессии о психологии, лекцию о научном искусстве и увидеть выставку фотографий океана. Также горожанам предложили поучаствовать в тематических мастер-классах и посетить кинопоказ. Гостям помогут создать макияж с применением натуральной косметики и выбрать аромат для дома.

Для юных посетителей приготовили научное шоу и развлекательные программы в игротеке. Помимо этого, на фестивальной площадке пройдут показы мод и концерты. Кульминацией четырехдневного фестиваля станет благотворительный забег на три дистанции: пять и десять километров — для взрослых, 500 метров — для детей. Во всех мероприятиях могут участвовать все желающие бесплатно, исключением будет лишь забег.

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