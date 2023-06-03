Москва 03 июня 2023, 13:28 Москвичам рассказали о программе в честь Пушкина в День русского языка Заммэра Сергунина анонсировала программу в честь Пушкина ко Дню русского языка в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные власти организовали посвященную наследию Пушкина культурную программу ко Дню русского языка. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

В преддверии Дня русского языка, приуроченного ко дню рождения поэта Александра Пушкина, 6 июня, для жителей и гостей столицы подготовили множество культурных мероприятий.

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«Большинство событий пройдет в филиалах Государственного музея Пушкина. К программе присоединятся выставочные залы и библиотеки Москвы. Гостей ждут презентации новых изданий, чтение стихов, экскурсии и выставки», — уточнила заммэра.

На Пушкинской площади в столице 6 июня с 12:00 до 14:00 состоится возложение цветов к памятнику поэту. Затем горожане смогут услышать стихи, в том числе на иностранных языках. На книжном фестивале «Красная площадь» также пройдут мероприятия, посвященные творчеству Пушкина.

Библиотека-читальня имени Тургенева до 18 июня откроет выставку «Пушкин и русская литература в иллюстрациях Александра Дудина». Гости ознакомятся с иллюстрациями к произведениям как самого поэта, так и других классиков. Детский центр имени Андерсена представит выставку детских работ из 22 стран на тему биографии и творчества литератора.

Всех желающих приглашают посетить филиалы главного музея поэта — мемориальные квартиры Пушкина и Андрея Белого на Арбате, Дом-музей Тургенева на Остоженке, Дом-музей Пушкина на Старой Басманной улице и выставочные залы в Денежном переулке.

Молодые артисты выступят с концертом «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» 6 июня 13:00 в главном здании Государственного музея Пушкина, который находится на улице Пречистенке. Гостей приглашают на открытие выставочного проекта «Детство писателей» в 13:00 в Дом-музей Пушкина, а в 16:00 — на выставку «Дворец князей Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке».

Фортепианный концерт «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает…» начнется в 16:30. Кульминацией культурной программы станет выступление Российского национального оркестра под управлением Александра Рудина. Для участия нужно заранее зарегистрироваться.

Ранее заммэра Сергунина рассказала о программе книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве.