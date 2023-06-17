Москва 17 июня 2023, 12:33 Москвичам рассказали о преображении четырех районов на юге города Собянин рассказал о развитии районов Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное, Южное Сайт мэра и правительства Москвы

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В четырех столичных районах появились новые общественные пространства, станции метро и дороги. Заработали образовательные учреждения, обновленные поликлиники и спорткомплексы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По программе благоустройства «Мой район» модернизировали территорию нескольких районов на юге Москвы с населением свыше 510 тысяч человек. Среди них Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Южное.

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«В Братеевской пойме на месте неухоженной территории разбили современный парк отдыха. Обустроили около 20 детских площадок и спортивных зон», — отметил мэр.

На территории возвели новое бейсбольное поле для тренировок и соревнований. Обустроили 13 километров велодорожек с освещением. Помимо этого, для жителей создали зону, где они смогут загорать на деревянных шезлонгах. Вдоль берега Москвы-реки появились десять пирсов и 14 спусков к воде для рыбаков.

Собянин добавил, что специалисты продлили Люблинско-Дмитровскую ветку к МКАД. Пассажиры смогут пользоваться тремя станциями метро на новом участке — «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово».

В районах удалось реализовать несколько масштабных дорожных проектов, например реконструировать Каширское шоссе. Рабочие обустроили разворотный тоннель у МКАД, сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Также обновили Каширскую и Бесединскую развязки. В этом году достроят южный участок Московского скоростного диаметра.

Ранее территории в Лефортове и Зюзине включили в программу комплексного развития