Общество 16 июня 2023, 12:10 Территории в Лефортове и Зюзине включили в программу комплексного развития Мэр Москвы Собянин: промзону и две территории в районах Лефортово и Зюзино реорганизуют Сайт мэра и правительства Москвы

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Неэффективно используемые территории в Лефортове и Зюзине включили в программу комплексного развития (КРТ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Правительство Москвы включило в программу комплексного развития территории части бывшей промзоны «Серп и Молот», территории на 2-й улице Синичкина и нежилую застройку на Азовской улице. На их месте построят жилые и офисные здания. Реализация проекта создаст 580 рабочих мест.

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Участки под реорганизацию в Лефортове общей площадью 4,54 гектара находятся рядом со станциями метро «Лефортово» и «Римская». На месте полуразрушенных складов и построек не работающего предприятия появятся детский сад на 100 детей, школа на 200 учеников, поликлиники, гостиница, торговые центры и многое другое. Предполагаемый объем инвестиций составит 12,3 миллиарда рублей.

Вместо парковок и заброшенных построек на территории площадью 0,43 гектара вблизи пересечения Азовской и Старобалаклавской улиц в Зюзине возведут современный жилой квартал. Здесь построят более 17 тысяч квадратных метров недвижимости. Примерный объем инвестиций оценивается в 1,76 миллиарда рублей.

В новые квартиры в районах Лефортово и Зюзино переедут москвичи — участники программы реновации Сергей Собянин мэр Москвы

В Москве уже одобрили и начали реализовывать 31 проект комплексного развития территорий общей площадью свыше 419,4 гектара. Совокупный объем инвестиций составит около 780 миллиардов рублей.