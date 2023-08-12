Москва 12 августа 2023, 09:02 Москвичам рассказали о погоде в субботу Синоптик Леус: в Москве 12 августа будет до +25 и пройдут дожди с грозами Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичей ждет небольшое похолодание и осадки в субботу. Южный циклон принесет грозы и понижение температуры, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует активный южный циклон, центр которого смещается с юга на север по западным областям нашей страны», — уточнил он.

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В столице 12 августа будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В дневное время суток воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ночью похолодает до +16 градусов. В Московской области днем столбики термометров покажут отметки +22…+27 градусов. В ночные часы — +15…+17 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье синоптики также спрогнозировали кратковременные дожди и до +22…+24 градусов.

Ранее специалист «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «красная жара» придет в Москву на следующей неделе. Температура может подняться до +33 градусов.