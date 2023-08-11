Москва 11 августа 2023, 14:58 Москвичей предупредили о наступлении «красной жары» Специалист «Фобос» Тишковец: «красная жара» придет в Москву на следующей неделе РИА «Новости»

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На следующей неделе температура в Москве может подняться до +33 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, приближающиеся выходные будут дождливыми и теплыми, а к четвергу в Москву вернется зной.

К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого Азорского антициклона, столбики термометров покажут 30-33 градуса, что на 10 градусов выше климатической нормы. Евгений Тишковец

Он уточнил, что температура воздуха приблизится к рекорду 17 августа 1954 года, когда столбик термометра показал 33,5 градуса тепла.

Тишковец также назвал такую жару «красной» из-за характерного цвета на метеокартах, обозначающего высокую температуру.

Ранее кафе и ресторанам в Москве порекомендовали закрыть веранды из-за грозы.