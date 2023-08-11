11 августа 2023, 14:58
Москвичей предупредили о наступлении «красной жары»
Специалист «Фобос» Тишковец: «красная жара» придет в Москву на следующей неделе
На следующей неделе температура в Москве может подняться до +33 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По данным синоптика, приближающиеся выходные будут дождливыми и теплыми, а к четвергу в Москву вернется зной.
К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого Азорского антициклона, столбики термометров покажут 30-33 градуса, что на 10 градусов выше климатической нормы.
Евгений Тишковец
Он уточнил, что температура воздуха приблизится к рекорду 17 августа 1954 года, когда столбик термометра показал 33,5 градуса тепла.
Тишковец также назвал такую жару «красной» из-за характерного цвета на метеокартах, обозначающего высокую температуру.
Ранее кафе и ресторанам в Москве порекомендовали закрыть веранды из-за грозы.
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