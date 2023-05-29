Москва 29 мая 2023, 09:30 Москвичам рассказали о погоде в столице в начале июня Синоптик Вильфанд: в Москве не будет жары в начале июня Unsplash

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Жителей и гостей столицы призвали не рассчитывать на жаркое начало лета. Об этом сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На этой неделе в российской столице не установится жаркой погоды. В дневные часы температура воздуха не превысит +25 градусов. По словам метеоролога Романа Вильфанда, летний зной 1 июня в столицу не придет.

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«В ближайшие дни погода будет достаточно однородной, нормальной — +20…+25 градусов, без значительных осадков, переменная облачность», — уточнил он.

При этом самым прохладным днем станет среда: столбики термометра покажут всего +19…+20 градусов. В ночное время суток также будет холодно. В понедельник, 29 мая, ожидается +5…+7 градусов, во вторник и среду — +7…+9 градусов. Ближе к выходным по ночам станет теплее — +10 градусов.

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что лето 2023 года в Москве будет теплее обычного на один-два градуса. По его словам, такая погода повышает риск возникновения пожаров. Из-за дефицита осадков уже сейчас в отдельных районах Подмосковья ввели третью-четвертую степень пожароопасности из пяти возможных.