Москва 16 января 2024, 02:55 Москвичам рассказали о погоде в крещенскую ночь Синоптик Шувалов: на Крещение в Москву придет оттепель РИА «Новости»

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На этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температуры, а в ночь на Крещение, 19 января, в столицу придет оттепель. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов изданию Lenta.ru.

По данным синоптика, сейчас в Москве потепление, но уже в среду, 17 января, снова похолодает. В ночь на четверг, 18 января, температура опустится до -12…-17 градусов. Потом — снова резкое потепление. В ночь на пятницу, 19 октября, температура будет около нуля или даже до +1 градуса. В пятницу ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

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Но потепление тоже долго не продлиться. К выходным или, во всяком случае, к понедельнику, термометры будут показывать температуру до -20 градусов.

«Температурная кривая выглядит фактически как кардиограмма», — рассказал Шувалов.

Ранее стало известно, что в Московской области оборудуют 231 место для крещенских купаний. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи.