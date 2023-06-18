Москва 18 июня 2023, 15:40 Москвичам рассказали о мастерах, развивающих традиции народных промыслов Мэр Собянин рассказал об уникальной продукции московских ремесленников Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице работают отдельные предприятия, которые занимаются развитием традиций народных промыслов. В честь них в прошлом году учредили праздник — День народных художественных промыслов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня профессиональный праздник творческих людей, которые сохраняют вековые традиции, — День народных художественных промыслов. Это искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов», — уточнил мэр.

Реклама

Россия богата сырьем, которое служит мастерам материалом для изделий ручной работы. В стране всего насчитывается свыше 1500 ремесленных предприятий, в том числе московских.

Например, жительница столицы создала мануфактуру по продвижению ватного ремесла, которой нет аналогов в стране. Компания занимается изготовлением елочных игрушек, которые пользовались популярностью в России в XIX–XX веках.

Другие мастера делают деревянные игры и игрушки, а также обучающие пособия. Такое производство имело широкую популярность в давние времена, а сейчас оно возрождается по всему миру.

Ранее Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником.