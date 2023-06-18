Москва 18 июня 2023, 09:56 «Спасибо за ваш труд!» Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником Мэр Москвы Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником Сайт мэра и правительства Москвы

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Каждый год в третье воскресенье июня в России принято отмечать День медицинского работника. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с праздником всех причастных.

Система здравоохранения столицы насчитывает примерно 180 тысяч сотрудников. Большая команда профессионалов оказывает помощь населению — это врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты и лаборанты, водители скорой помощи и многие другие специалисты.

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«Дорогие медицинские работники, от лица москвичей поздравляю каждого из вас с праздником! Спасибо за ваш труд! Жизнь и здоровье горожан в надежных руках», — написал мэр.

В День медицинского работника, 18 июня, жители Москвы смогут через специальный сервис отправить открытки с поздравлениями всем сотрудникам здравоохранения или выборочно — любимым врачам или медколлективам.

Ранее Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.