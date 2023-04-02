Экология 02 апреля 2023, 03:46 Москвичей предупредили о сильном снеге, гололедице и ветре Гидрометцентр: жителей Москвы ожидают облачная погода и сильный снег 2 апреля РИА «Новости»

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Облачная погода, местами с сильным снегом, установится 2 апреля в Москве. Днем температура воздуха составит …+1…+3 градуса, сообщил Гидрометцентр.

Ночью синоптики прогнозируют понижение от -1 до -3 градусов. И днем и ночью ожидается гололедица. Также прогнозируется налипание снега.

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Ветер днем будет северо-восточный от шести до 11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Ночью в Москву придет северный ветер, его скорость также будет составлять от шести до 11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 732 — 737 миллиметров ртутного столба. Снегопад с собой принес опустившийся на столицу атмосферный фронт южного мощного южного циклона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что слишком дождливая погода в апреле ожидается в ряде регионов России. Избыток осадков прогнозируется в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах.