Москва 16 мая 2023, 14:32 Москвичам посоветовали повременить с купанием в водоемах Вильфанд: вода в московских водоемах еще не прогрелась для купания РИА «Новости»

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Москвичей и гостей столицы предупредили о не прогревшейся воде в реках, озерах и прудах. До купального сезона еще далеко, несмотря на теплую погоду в городе, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству «Москва».

В российскую столицу пришло тепло, но купаться в водоемах пока рано. Как объяснил метеоролог, начало купального сезона определяется не температурой воздуха, а температурой воды. И она еще не прогрелась до необходимой отметки.

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«Сейчас температура воды в Москве около 15 градусов и даже ниже, это холодно. Медики, с которыми общался Гидрометцентр, говорят, что если температура воды выше 22 градусов, детям уже купаться комфортно, но до такой температуры воды еще далеко», — отметил Вильфанд.

Ранее горожан предупредили о высокой ультрафиолетовой активности.