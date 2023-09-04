Эксклюзив 04 сентября 2023, 10:49 Синоптик рассказал о погоде в первую рабочую неделю осени в Москве Синоптик Шувалов: похолодание придет в Москву с четверга РИА «Новости»

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Начало недели в Москве будет еще теплым, но начиная с четверга в столице похолодает. Об этом рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В начале недели Москву и Подмосковье ожидает еще летняя погода, вплоть до второй половины дня среды, температура 21-23 градуса, много солнца», — сообщил синоптик.

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Он добавил, что в среду вечером и в ночь пройдет холодный атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди. Также ожидается смена ветра на северо-западный и небольшие дожди. В четверг и пятницу похолодает.

«Температура ночью понизится до 3-8 градусов, дневная температура будет порядка 14-17 градусов», — сказал Шувалов.

Он также отметил, что в начале недели температура будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса, а ближе к концу недели — на 1,5-2,5 ниже средних климатических значений.

Шувалов сказал, что на ощущение температуры будет влиять ветер, который усилится. Атмосферное давление упадет к середине недели, но снова начнет расти к ее концу.

Ранее москвичам рассказали о погоде в понедельник.