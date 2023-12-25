Эксклюзив 25 декабря 2023, 12:25 Москвичам пообещали оттепель в конце предновогодней недели Шувалов: в Москве в конце недели потеплеет до +2 градусов и пройдет мокрый снег Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшие дни в Москве ожидается потепление, мокрый снег, гололедица и даже дождь. О прогнозе на эту неделю рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Очень неустойчивая погода, если иметь в виду Москву, то будет и два похолодания, и два потепления. Первое похолодание уже пришло — у нас -1…-3 градуса», — уточнил он.

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Синоптик отметил, что к вечеру ожидается теплый фронт с запада. Пройдет небольшой снег, который днем может переходить в мокрый снег. Осадков будет немного, так как фронт узкий, идет с большой скоростью.

«Большого количества осадков не стоит ждать, но немножко припушит деревья, будет налипание мокрого снега. Завтра температура уже близкая к нулю и даже ожидается слабый плюс», — добавил он.

По словам Шувалова, в среду опять провал ниже нулевой отметки -1…-4 градуса. В четверг атмосферное давление подрастет и достигнет пика этой недели — до 746 миллиметров ртутного столба, что является нормой для этого времени года. Метеоролог подчеркнул, что 28 декабря будет самым холодным днем на неделе с температурой воздуха -4… -6 градусов.

В пятницу повторение пройденного, то есть придет теплый фронт с запада, циклон, давление вновь упадет. При этом потеплеет до +1…+2 градусов, в центре Москвы температура может подняться до +3 градусов. Пройдет мокрый снег, возможен дождь, а на дорогах образуется гололедица, заключил метеоролог.

В Москве в новогоднюю ночь ожидается до минус шести градусов. В канун праздника будет теплее на три градуса.