Москва 20 мая 2023, 08:16 Москвичам пообещали облачную погоду и до +18 градусов Гидрометцентр России: в Москве спрогнозировали облачную погоду и до +18 градусов 20 мая РИА «Новости»

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Летняя температура покинула Московский регион, на смену жаре пришли весеннее похолодание и осадки. Об этом сообщили на сайте российского Гидрометцентра.

Метеорологи составили прогноз на субботу, 20 мая. В дневные часы в Москве будет облачно с прояснениями, местами пойдет небольшой дождь, воздух прогреется до +16…+18 градусов. В ночное время суток столбики термометра опустятся до +8 градусов. Погоду будет сопровождать северный ветер, скорость которого достигнет 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

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На территории Московской области днем температура воздуха будет варьироваться от +15 до +20 градусов. Ночью похолодает до +5 градусов.

Ранее москвичам пообещали возвращение к климатической норме. Синоптик отметил, что тепло-холодно — понятия относительные, но предстоящее понижение температуры нельзя назвать похолоданием. В субботу и воскресенье температура будет полностью соответствовать тем значениям, которые характерны для конца второй − начала третьей декады мая.