Эксклюзив 19 мая 2023, 22:13 «Счастье долгим не бывает». Москвичам пообещали возвращение к климатической норме Вильфанд: в ближайшие дни погода в Москве вернется к климатической норме, жара отступит РИА «Новости»

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Москва находится в теплом секторе антициклона, но уже в пятницу произойдет изменение циркуляции воздушных масс, через столичный регион пройдет фронтальный раздел. Прогноз погоды на ближайшие дни «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Хорошо известно, что счастье долгим не бывает, поэтому уже завтра погода значительно изменится», — предупредил синоптик.

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Вильфанд отметил, что ситуация будет необычная. Высокая облачность ночью сохранит накопленное за день тепло, она станет «экраном, одеялом».

«После полуночи совершенно летняя погода будет, +17…+18 градусов, минимальное значение в четыре-пять часов утра будут составлять +12…+14 градусов — настоящая летняя ночь», — сообщил синоптик.

Днем плотная облачность сыграет противоположную роль — солнечные лучи будут либо отражаться, либо поглощаться. Температура также понизится из-за циркуляции воздуха с севера, снижение составит 8 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+19 градусов, ночью до +12…+14 градусов.

«Казалось бы, ух как резко упала температура и, конечно, будет выраженное недовольство москвичей: "как похолодало". На самом то деле нужно быть совершенно объективным и спрашивать у метеоролога, насколько это соответствует климатическим значениям. По расчетам завтрашний день будет на 1 −1,5 градуса выше нормы», — заявил Вильфанд.

Синоптик отметил, что тепло-холодно — понятия относительные, но предстоящее понижение температуры нельзя назвать похолоданием. В субботу и воскресенье температура будет полностью соответствовать тем значениям, которые характерны для конца второй − начала третьей декады мая.

Также на выходных ожидается небольшой «неутомительный» дождь. В воскресенье за счет неустойчивой атмосферы может развиться грозовая деятельность.

«Огорчаться не нужно, ведь мы все любим грозу не только в начале мая. В начале третьей декады тоже симпатично», — отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что эти дожди полезны, так как за 18 дней мая выпало всего восемь миллиметров осадков, а это только 12-13% от нормы.