Москва 09 февраля 2024, 08:39 Москвичам пообещали облачную и морозную погоду в пятницу Синоптик Котилевская: в Москве 9 февраля будет облачно и до -11 градусов Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Рабочая неделя в Москве завершится морозной и облачной погодой. Столбики термометра опустятся до -11 градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В Москве сегодня увеличится облачность, преимущественно без осадков», — уточнила она.

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Метеоролог добавила, что в столице в дневное время суток ожидается -9…-11 градусов. Ночью похолодает до -22…-24 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -9 до -14 градусов. В ночные часы воздух остынет до -21 градуса.

Ветер подует с запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 741 миллиметра ртутного столба.

Резкое понижение температур произошло из-за затока холодного арктического воздуха, проходящего через северо-запад страны. Ночью и днем будет на 7–10 градусов холоднее обычного для этого времени года.