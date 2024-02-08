Москва 08 февраля 2024, 17:41 «Заток арктического воздуха» принесет в Москву 20-градусные морозы Синоптик Шувалов: в Москву придут морозы до -20 градусов ночью Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

На столицу надвигаются морозы. Резкое понижение температур ожидается из-за затока холодного арктического воздуха, проходящего через северо-запад страны, сообщил «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«За счет ясной погоды происходит выхолаживание в арктическом воздухе, поэтому ночные и дневные температуры пока что будут на 7–10 градусов ниже обычного для этого времени года, даже ниже среднеклиматических январских значений», — уточнил он.

Реклама

Метеоролог предупредил о наступлении серьезных холодов в ближайшие три дня. С 9 по 11 февраля столбики термометра опустятся ночью до -15…-20 градусов. В дневное время суток будет -10…-13 градусов.

Шувалов пояснил, что ощутимая разница в температурных значениях ночью и днем обусловлена ясной и безоблачной погодой, солнце будет прогревать воздух. Морозы пойдут на спад к 12 февраля, когда температура составит -5…-9 градусов.

«Однако после этого кратковременного ослабления температур москвичей снова будет ждать похолодание. Этот процесс нагнетания холода с севера будет продолжаться практически до середины февраля», — заключил Шувалов.

Циклон «Ольга» обрушил на Москву сильные снегопады. Высота сугробов стала рекордной за эту зиму.