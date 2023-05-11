Москва 11 мая 2023, 14:50 Лето будет жарким, но без пугающих рекордов. Как выжить в Москве при высоких температурах 😥 Синоптик Шувалов: прогнозы о жаре до +40 градусов в России выглядят непрофессиональными РИА «Новости»

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Предстоящее лето в разных регионах России, в том числе в Москве, может стать самым жарким за последние 150 лет. По информации СМИ, синоптики ожидают, что температура будет подниматься до +40 и такая погода продержится все три месяца. «360» выяснил, действительно ли в столицу придет рекордная жара, чем это опасно и как выжить в таких условиях в мегаполисе.

О том, что предстоящее лето может стать самым жарким за последние полвека, сообщила «Звезда» со ссылкой на синоптиков. Высокие температуры предрекли не только москвичам, но и жителям Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.

РИА «Новости»

Какая погода будет в Москве летом-2023

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «360» отметил, что не понимает, кому принадлежит прогноз о 40-градусной жаре в России. Авторы материала этого не уточнили.

Однако в СМИ утверждают, что температура будет подниматься до +40 градусов на всей территории страны. Шувалов заверил, что это невозможно: если в одном из регионов наблюдается положительная температурная аномалия, то в другом должна прийти отрицательная.

Например, возьмем за аналог 2010 год. Жара стояла на европейской территории России слишком продолжительный период, а в это время в Западной Сибири было откровенно холодно и большое количество осадков. Это совершенно невозможная ситуация, когда на всей территории температура +40 градусов. <…> Честно говоря, отдает абсолютным непрофессионализмом вот этот прогноз, просто расчет на сенсацию. Александр Шувалов

На сайте Гидрометцентра конкретного прогноза на лето нет, но есть вероятный прогноз температуры и осадков с апреля по сентябрь 2023 года. В нем синоптики с вероятностью в 65–70% ожидают «температурный режим около и выше средних многолетних значений». Аномально низких значений не прогнозируют.

По данным специалистов, в июне температура превысит норму в северных и восточных регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО), северных и центральных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов (УФО и СФО), а также на большей части Якутии.

РИА «Новости»

В июле ожидается, что средняя температура поднимется выше нормы на востоке СЗАО, большей части УФО, севере СФО, западе и севере Якутии.

В августе жара должна прийтий в Центральный федеральный округ — на южные и западные территории. Также показатели выше нормы будут на западе Южного федерального округа, северо-востоке УФО, большей части Красноярского края и северо-западе Якутии.

Фото: сайт Гидрометцентра Фото: сайт Гидрометцентра Фото: сайт Гидрометцентра Фото: сайт Гидрометцентра Фото: сайт Гидрометцентра

Ожидать ли рекордной жары летом

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила «360», что в Гидрометцентре дали фоновый прогноз. Специалисты предсказали положительные температурные аномалии на большей части России, однако их эффект может быть разным. Например, если среднемесячная температура окажется выше нормы на один-два градуса, это тоже считается положительной аномалией. Но ее можно спокойно пережить.

«Если будет выше на 7–10 градусов, как у нас бывало в 2010 году, то это, конечно, критично. Что уж будет, я не знаю. Во всяком случае, таких крупных положительных аномалий на летний период я не видела, чтобы кто-то прогнозировал», — подчеркнула она.

Прохожие в парке на ВДНХ в Москве. Дым и запах от лесных пожаров в Рязанской области ощущался в Москве и области, 2022 год / РИА «Новости»

Александр Шувалов добавил, что летом в России действительно можно будет наблюдать волны тепла.

«Начало положено, потому что у нас в начале мая было аномально теплее. И достаточно значительное количество рекордов максимальной температуры установлено в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени», — объяснил он.

Пока трудно сказать, как долго продлятся эти волны, однако в то же время показатели термометров могут превысить максимальные значения. Тем не менее говорить о приходе 40-градусной жары можно только на юге России или на окраине Сибири, уверен Шувалов.

Люди у ларька «Напитки и мороженое» на Красной пощади в Москве / РИА «Новости»

Как пережить жару в мегаполисе: советы спасателя

В первую очередь не стоит паниковать из-за прогнозов погоды и как-то серьезно готовиться, рассказал «360» заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

«Земля пока не сошла своей орбиты, и если будут какие-то аномалии, то эти аномалии незначительные — не такие, чтобы их нельзя было пережить и принять экстраординарные меры», — подчеркнул он.

Бесспорно, в любом мегаполисе жара ощущается сильнее, чем на открытом пространстве, поскольку дома и асфальт раскаляются, а за счет тепловой инерции не успевают остыть за ночь. Негативно влияют и выхлопные газы, которые загрязняют воздух больших городов.

Если у вас есть кондиционер — радуйтесь, если у вас кондиционера нет — имейте в виду, что держать окна открытыми нехорошо. Потому что излишек этой дневной температуры раскалит вашу комнату, там находиться будет невозможно. Александр Гофштейн

В квартире нужно держать что-то влажное, чтобы увлажнить и охладить помещение. Например, поставить в комнате таз и бросить в него мокрую простыню — это сработает лучше, чем просто налитая в емкость вода.

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Тем, кто находится на улице в жару, придется охлаждаться самостоятельно. Для этого надо периодически пить воду — ее стоит всегда носить с собой, чтобы не допустить обезвоживания.

Во время прогулки лучше стараться оставаться в тени, не сидеть долго на жаре. Также нельзя быть на солнце с непокрытой головой, чтобы не было теплового удара. По возможности следует избегать долгого пребывания в общественном транспорте — особенно в наземном, если там нет кондиционеров.

Девушка читает книгу в жаркую погоду в парке Горького в Москве, 2022 год / РИА «Новости»

«Надо иметь в виду, что всякие переедания во время жары тоже сказываются негативно. Риск заполучить что-нибудь такое нехорошее, типа там того же инфаркта или инсульта, при жаре и переедании сильно возрастает», — подчеркнул Гофштейн.

Не сочетается с жарой и алкоголь. Также нужно разумно подходить к физнагрузкам. Например, во время работы на даче нельзя работать до фанатизма — это только увеличит нагрузку на организм. К этой же категории относится длительное вождение.

РИА «Новости»

«Если у нас в машине работает кондиционер, он поставлен на комфортную температуру, и разница между реальной температурой градусов 10, то выход в горячий воздух улицы тоже негативно сказывается на здоровье. Прежде чем выйти из машины, лучше выключить кондиционер и открыть окна. Пусть температура в салоне более-менее уравняется. И только когда организм адаптируется к жаре, можно выходить», — добавил спасатель.

Отдельное внимание в жару стоит уделить детям, так как они более чувствительны к тепловым воздействиям: высокие температуры могут привести к более серьезным последствиям. Им стоит надевать панамки — такие головные уборы защищают от перегрева лицо и голову.