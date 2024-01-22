Москва 22 января 2024, 09:01 Москвичам пообещали до -8 градусов в понедельник Синоптик Леус: в Москве 22 января будет облачно и до -8 градусов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Москва 22 января окажется во власти теплого атмосферного фронта, надвигающегося с запада. Синоптики спрогнозировали до -8 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться приближающимся с запада теплым атмосферным фронтом», — уточнил он.

Реклама

Метеоролог отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков.

В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -6…-8 градусов. Ночью ожидается -9…-7 градусов. На территории Московской области днем температура будет варьироваться от -5 до -10 градусов. В ночное время суток будет -9 градусов. Ветер подует с юго со скоростью 5-10 метров в секунду, после полудня с порывами. Атмосферное давление упадет до 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Леус добавил, что 23 января днем москвичей ждут снег, метель и до -3 градусов. Однако оттепель покинет столицу уже к следующим выходным. Ночью температура установится на отметке в -10 градусов.