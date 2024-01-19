Общество 19 января 2024, 19:13 Москвичам пообещали высокие сугробы и оттепель на следующей неделе Синоптик Вильфанд: высокие сугробы и оттепель будут в Москве на следующей неделе РИА «Новости»

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В Москву придет оттепель на следующей неделе, но высота снежного покрова будет все еще на высокой отметке. Об этом сообщило агентство новостей «Москва», ссылаясь на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, во вторник, 23 января, погода будет меняться, потому что к столице приближается циклон. Ночью столбики термометров покажут -14…-9, а днем — до -6…-1.

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«Погода 24 и 25 января будет оттепельная, в среду ночью — -4…-2 градуса, днем — -3…+1. В четверг и ночью, и днем будет от -3 до +1, и снег уже более заметный, поэтому таять сугробы не будут, не успеют, и все равно они будут большие», — сказал метеоролог.

Синоптик также добавил, что оттепель покинет столицу уже к следующим выходным. В выходные дни, 27–28 января, пройдет небольшой снег, а ночью температура установится на отметке в -10 градусов. Днем столбики термометров покажут -5 градусов, погода будет комфортной.

Ранее москвичам рассказали о погоде на выходных, которая подойдет для катания на лыжах.