Москва 28 января 2024, 12:54 Москвичей пригласили на выставку «Волшебный мир кукол» в музей-усадьбу «Люблино» Выставку «Волшебный мир кукол» откроют 1 февраля в музее-усадьбе «Люблино» Freepik

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Дворец Дурасова в музее-усадьбе «Люблино» с 1 февраля по 31 марта представит выставку «Волшебный мир кукол». Москвичи смогут увидеть 20 уникальных авторских кукол и иллюстраций Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В экспозицию вошли популярные сказочные персонажи. Речь идет о Бабе-яге из фильмов про Василису Прекрасную и Морозко. Посетители увидят героев из таких сказок, как «12 месяцев», «Цветик-семицветик» и «Волшебник Изумрудного города».

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Экспонаты выполнены в различных техниках. На выставке представлены фарфоровые, пластиковые, тканевые, войлочные и деревянные куклы.

Мастера работают над ними от месяца до полугода, так как костюмы многих персонажей состоят из множества элементов.

В музее-заповеднике «Коломенское» с 30 января по 12 мая москвичи и туристы также смогут ознакомиться с выставкой «Средневековое граффити церкви Вознесения. Новые открытия». Ее посвятили церкви Вознесения Господня.