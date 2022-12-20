Москва 20 декабря 2022, 12:58 Москвичам напомнили о штрафах за фейерверки в новогоднюю ночь В МЧС напомнили москвичам о запрете на запуск фейерверков в новогоднюю ночь РИА «Новости»

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В новогоднюю ночь в Москве из-за закона «О тишине» разрешат запускать фейерверки только до 23:00. Нарушителей оштрафуют, предупредил замначальника ГУ МЧС РФ по столице — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров. Его процитировал ТАСС.

«Запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 07:00 до 23:00», — напомнил Бобров.

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Нарушителей закона «О тишине» привлекут к административной ответственности, но сумму штрафа замначальника столичного главка МЧС не уточнил. Он добавил, что власти округов отведут под бытовые фейерверки специальные площадки, а высотных в Москве, как и во многих других городах России, в этом году устраивать не станут.

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По словам Боброва, каждый год в городе из-за неправильного использования пиротехники около 25 человек получают травмы, треть из них — дети.

Ранее пиротехник Игорь Алексеев рассказал, как правильно запускать петарды. Для начала он посоветовал понять, где у них верх и каким должен быть залп.